Bίντεο - Σοκ: Σταρ του NFL ξυλοκοπεί άγρια την πρώην σύντροφό του μπροστά στο μωρό τους

Δείτε το βίντεο (σκληρές εικόνες):

Former NFL running back Zac Stacy beating on his ex-girlfriend in front of their 5-month-old... pic.twitter.com/ovafFHxrCl

Για την υπόθεση μίλησε και το ίδιο το θύμα: «Με γρονθοκόπησε πολλές φορές στο κεφάλι. Τον ικέτεψα να σταματήσει γιατί το παιδί ήταν στον καναπέ κοντά στο σημείο που με χτύπησε. Τότε με έπιασε και με πέταξε πάνω στην τηλεόραση. Η τηλεόραση έπεσε και εκείνος γύρισε για να σιγουρευτεί ότι έπεσε πάνω μου και δεν σηκώθηκα. Άρχισε να μου φωνάζει ότι είμαι καταστροφική».

Ο πρώην συμπαίκτης του στο NFL, Chris Long, αναφερόμενος στο περιστάτικό έγραψε:

«Ξύπνησα και το πρώτο που είδα ήταν το βίντεο του Zac Stacy. Με έκανε να ανακατευτώ. Δεν θα το αναδημοσιεύσω. Τρελό να παίζεις με κάποιον για μερικά χρόνια και να μην έχεις ιδέα τι είδους μ...ς κάνει στο σπίτι του.»

Woke up to the Zac Stacy video. Made my stomach turn. Not retweeting. Crazy to play w someone for a couple years & you have no idea what kind of bullshit they do at home.