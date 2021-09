Βίντεο-σοκ στη Βραζιλία: Έγκυος επιχειρεί να πηδήξει από το παράθυρο του σπιτιού της για να γλιτώσει από τον άντρα της

Η 35χρονη Maria Jose -όπως φαίνεται και στο βίντεο- την πρώτη φορά βγάζει το πόδι της έξω από το παράθυρο, ενώ ο σύζυγός της την τραβάει μέσα στο διαμέρισμα.

Μετά από λίγη ώρα, η γυναίκα εμφανίζεται και πάλι στο παράθυρο και φαίνεται να γέρνει προς τα πίσω ενώ ο σύζυγός της είναι από πάνω της και την απειλεί.

Moment pregnant woman tries to jump out second-floor window https://t.co/I6Sy10eOna