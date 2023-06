Βίντεο σοκ στη Γαλλία: Αφρικανός επιτέθηκε σε 73χρονη γιαγιά και την εγγονή της

Ακολουθούν βίαια σπρωξίματα του άνδρα, ωστόσο το παιδί καταφέρνει να ξεφύγει και να επιστρέψει στη γιαγιά του.

Όπως ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές ο δράστης της επίθεσης που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα. Η 73χρονη μεταφέρθηκε τραυματισμένη σε νοσοκομείο, χωρίς, όμως, να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Shocking video of violent attack on a grandmother and granddaughter by a migrant in Bordeaux, France goes viral; Netizen demand strict anti-immigration laws. pic.twitter.com/kqjeE2tFW9