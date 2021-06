Βίντεο-σοκ: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Βίρτσμπουργκ

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/φωτο twitter

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή, με τμήμα του κέντρου να παραμένει αποκλεισμένο, ωστόσο αυτή την ώρα έχει σημάνει λήξη συναγερμού.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα.

BREAKING VIDEO: 2 people dead and multiple injured in stabbing attack at Barbarossaplatz in Wuerzburg, Germany. A man with a knife can be seen attacking people in the video:

pic.twitter.com/AhTFT2QtPw