ΒΙΝΤΕΟ: Το αμάξι της βυθιζόταν σε ποτάμι στον Καναδά κι εκείνη έβγαζε selfie ανεβασμένη στην οροφή!

Τότε περίοικοι είδαν έκπληκτοι τη γυναίκα να στέκεται πάνω στο κίτρινο σεντάν, ενώ αυτό χανόταν κάτω από τους θρυμματισμένους πάγους του ποταμού Ριντό και σαν να μη συμβαίνει τίποτε, να βγάζει το κινητό της και να τραβά selfie.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο άτομα διακρίνονται να πλησιάζουν με το καγιάκ. Η γυναίκα ανεβαίνει και την απομακρύνουν μ’ ένα σκοινί δεμένο στο σκάφος. «Όλα καλά, φαντάζομαι, θα περπατήσω τώρα», είπε μόλις πάτησε το πόδι της στο έδαφος.

Listener video of a water rescue on the Rideau River in Manotick #ottnews#TheMorningRush@billcarrolltalkpic.twitter.com/81CdtxFSYX