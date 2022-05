Βίντεο των New York Times από τη θηριωδία των Ρώσων στη Μπούτσα - Έτσι σκότωναν Ουκρανούς

Το συγκεκριμένο υλικό, μαζί με πλάνα που τράβηξε ένας γείτονας, αποτελούν σύμφωνα με τους NYT τις πιο ξεκάθαρες αποδείξεις που έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής ότι οι άντρες αυτοί είχαν τεθεί υπό κράτηση από τους Ρώσους προτού εκτελεστούν.

Στη συνέχεια η εφημερίδα δείχνει εικόνες από drone που τραβήχτηκε μια μέρα αργότερα -στις 5 Μαρτίου - και δείχνει θολή είκονα με πτώματα να κείτονται στο έδαφος κοντά σε ένα κτίριο γραφείων στην οδό Γιαμπλόνσκαγια 144 και δύο Ρώσούς στρατιώτες να στέκονται δίπλα τους.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Dspic.twitter.com/BRMDeGo0u6