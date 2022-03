Βιντεοκλήση Ζελένσκι με Μίλα Κούνις και Αστον Κούτσερ - Τους ευχαρίστησε για τη βοήθεια στους Ουκρανούς

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι, η Κούνις και ο Κούτσερ ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να βοηθήσουν τους Ουκρανούς σε αυτή τη θλιβερή περίοδο της ιστορίας τους. «Έχουν ήδη συγκεντρώσει 35 εκατομμύρια δολάρια και τα στέλνουν στην @flexport και την @Airbnb για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες», τονίζει ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε για μία ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη του και δήλωσε εντυπωσιασμένος από την αποφασιστικότητα του ζευγαριού, που για τον ίδιο αποτελεί «έμπνευση για τον κόσμο».

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help ???? refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkrainepic.twitter.com/paa0TjJseu