Βηρυτός: Η νύφη έτρεχε να σωθεί από την έκρηξη - ΒΙΝΤΕΟ

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη έχει καταστρέψει σχεδόν τη μισή πόλη και το λιμάνι, ενώ οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 100. Σχεδόν 4.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και πολλοί άλλοι αγνοούνται με τα σωστικά συνεργεία να ψάχνουν για επιζώντες σε μια θάλασσα από συντρίμμια.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε χρήστης του twitter:

Beirut: The bride was ready to take pictures, and the explosion came pic.twitter.com/x6drJ6vfNv