Βηρυτός: Τουλάχιστον 5 αεροπορικές επιδρομές του ισραηλινού στρατού στα νότια της πόλης - ΒΙΝΤΕΟ

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για απώλειες από τα πλήγματα αυτά. Πολλοί κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Βηρυτού έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους από τον Σεπτέμβριο όταν το Ισραήλ άρχισε να βομβαρδίζει την περιοχή.

Στο Ισραήλ σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν σε μέρη του βορείου τμήματός του και κάτοικοι έσπευσαν να καταφύγουν σε ασφαλή μέρη, ενώ ο στρατός ανακοίνωσε έναν αριθμό «ύποπτων στόχων στον αέρα» που προέρχονταν από τον Λίβανο. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Η πυροδοτούμενη από τον πόλεμο στη Γάζα σύγκρουση στα λιβανοϊσραηλινά σύνορα μαινόταν για έναν χρόνο προτού το Ισραήλ περάσει στην επίθεση τον Σεπτέμβριο, σφυροκοπώντας εκτεταμένες περιοχές του Λιβάνου με αεροπορικές επιδρομές και στείλει στρατό στον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ κατάφερε βαριά πλήγματα στη Χεζμπολάχ τις τελευταίες επτά εβδομάδες, σκοτώνοντας πολλά από τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη της, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της Χασάν Νασράλα, ισοπεδώνοντας τμήματα των νοτίων προαστίων της Βηρυτού και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε μεθοριακά χωριά στον νότιο Λίβανο.

#BreakingNews Israeli rockets have obliterated a house in the southern suburbs of Beirut, escalating tensions in the region. The attack comes amid ongoing conflicts, with reports of significant damage and casualties. #Beirut#Israel#LebanonUnderAttack#MiddleEastpic.twitter.com/a2lT15wYN4