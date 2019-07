Βίσωνας πέταξε 9χρονη στον αέρα

Ο βίσωνας επιτέθηκε και πέταξε το κορίτσι στον αέρα.

Οι επισκέπτες σύμφωνα με τον κανονισμό του πάρκου πρέπει να μένουν σε απόσταση τουλάχιστον 23 μέτρων από τα ζώα. Όμως, μια ομάδα περίπου 50 ατόμων επέλεξε να αγνοήσει την προειδοποίηση όταν είδαν έναν βίσωνα και αποφάσισαν να πλησιάσουν το ζώο και μάλιστα σε απόσταση ενός μέτρου.

Τότε ο βίσωνας επιτέθηκε προς τον κόσμο και η σκηνή καταγράφηκε σε κάμερα. Οι επισκέπτες φαίνεται να τρέχουν, ενώ ο βίσωνας πρόλαβε μία εννιάχρονη και την πέταξε αρκετά μέτρα μακριά.

Ευτυχώς το κορίτσι δεν υπέστη κάποιον σοβαρό τραυματισμό.

This is what happens when you fuck with wildlife and pay no mind to an animals personal space. This family was petting the buffalo before it charged. And as you can see the parents saved themselves over their daughter. I’m disgusted. pic.twitter.com/FqnwOmGv85