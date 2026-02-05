Μπλακ άουτ στην ανατολική Κούβα λόγω βλάβης σε υποσταθμό - Real.gr

Η ανατολική Κούβα, όπου βρίσκεται η Σαντιάγο ντε Κούμπα--η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της νήσου--βυθίστηκε στο σκοτάδι χθες Τετάρτη το βράδυ, εξαιτίας βλάβης σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση.

«Αυτή την ώρα, οι επαρχίες Ολγκίν, Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούμπα και Γουαντάναμο δεν έχουν ηλεκτροδότηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

«Στις 20:54, σημειώθηκε βλάβη σε υποσταθμό της Ολγκίν, 220 kV, προκαλώντας την αποσύνδεση του συστήματος ηλεκτροδότησης στο ανατολικό τμήμα της χώρας», διευκρίνισε το Canal Caribe.

Η Σαντιάγο ντε Κούμπα, στην ομώνυμη επαρχία, έχει κάπου 400.000 κατοίκους.

Η Κούβα, χώρα με κομμουνιστική κυβέρνηση, στόχος αμερικανικού εμπάργκο για δεκαετίες, υφίσταται τα τελευταία δυο χρόνια συχνές κι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Η χώρα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων έχει ζήσει πέντε γενικές διακοπές της ηλεκτροδότησης από τα τέλη του 2024, κάποιες πολυήμερες.

Ο πληθυσμός είναι επίσης αντιμέτωπος με μακρές, καθημερινές διακοπές που χειροτέρεψαν μετά την ανατροπή, την 3η Ιανουαρίου, του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, συμμάχου της Αβάνας, και τον συνεπακόλουθο τερματισμό των παραδόσεων πετρελαίου από το Καράκας στη νήσο.

Η κατάσταση ενδέχεται να χειροτερέψει ακόμη περισσότερο μετά την απόφαση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει ότι οι ΗΠΑ μπορεί να προχωρήσουν στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα.

Για να δικαιολογήσει την εκστρατεία πίεσης, το διάταγμα του προέδρου Τραμπ κηρύσσει κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» επικαλούμενο την «εξαιρετική απειλή» που εγείρει κατ’ αυτόν η Κούβα για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια». Το νησί δεν απέχει παρά 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας.

Τη Δευτέρα, διαβεβαίωσε ότι το Μεξικό, που προμήθευε με πετρέλαιο την Κούβα από το 2023, θα σταματήσει τις παραδόσεις.

Την προηγουμένη η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ εξέφραζε την πρόθεσή της να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στη νήσο και πρόσθετε πως αναζητεί τρόπο να συνεχιστούν οι παραδόσεις αργού.