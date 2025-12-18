Μπλόκο αγροτών στις Βρυξέλλες - Τρακτέρ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Εκατοντάδες τρακτέρ έκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους των Βρυξελλών, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Τα τρακτέρ έφτασαν μόλις λίγα μέτρα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αιφνιδιάζοντας τις Αρχές καθώς η κινητοποίηση των αγροτών είχε προγραμματιστεί για τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή, με τη συνδρομή ελικοπτέρων και υδροφόρων οχημάτων, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση και να διασφαλιστεί ο έλεγχος πέριξ των ευρωπαϊκών κτιρίων, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Από την κάθοδο των τρακτέρ στο κέντρο των Βρυξελλών προκλήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Tractors are already on the streets of Brussels. pic.twitter.com/UeazeR1rMY — Irish Farmers’ Association (@IFAmedia) December 17, 2025

Εν τω μεταξύ αγροτικό συλλαλητήριο, με τη συμμετοχή χιλιάδων αγροτών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προγραμματιστεί για την σήμερα Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

Στην Γαλλία, αγρότες απέκλεισαν αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ στην Αγγλία, μπήκαν με τα τρακτέρ τους, στο κέντρο του Λονδίνου.