Quantcast
Bloomberg: Δικαστής των ΗΠΑ διέταξε επιστροφή 137 μεταναστών από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ - Real.gr
real player

Bloomberg: Δικαστής των ΗΠΑ διέταξε επιστροφή 137 μεταναστών από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ

04:30, 23/12/2025
Bloomberg: Δικαστής των ΗΠΑ διέταξε επιστροφή 137 μεταναστών από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ

ΠΗΓΗ: Υπηρεσία Μετανάστευσης ΗΠΑ

Δικαστής των ΗΠΑ αποφάσισε ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πρέπει άμεσα να διευθετήσει την επιστροφή περίπου 137 ανδρών από τη Βενεζουέλα, οι οποίοι απελάθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ και φυλακίστηκαν εκεί με την κατηγορία ότι είχαν σχέσεις με εγκληματικές συμμορίες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg News τη Δευτέρα.

Οι άνδρες είχαν απελαθεί σε φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ τον Μάρτιο, βάσει του νόμου Alien Enemies Act.

Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής των ΗΠΑ, Τζέιμς Μποάσμπεργκ, έκρινε ότι η απέλασή τους παραβίασε τα δικαιώματα της δίκαιης διαδικασίας και ότι έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στο δικαστήριο για να αμφισβητήσουν την απέλασή τους. Η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να υποβάλει σχέδιο για να επιτρέψει την επιστροφή τους εντός δύο εβδομάδων, αποφάσισε ο δικαστής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved