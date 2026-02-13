Bloomberg: Η Ευρώπη εξετάζει το δικό της πυρηνικό οπλοστάσιο μετά τον κλονισμό της εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ - Real.gr

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εκκινούν για πρώτη φορά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου συζητήσεις για την ανάπτυξη δικού τους πυρηνικού αποτρεπτικού παράγοντα, καθώς η αξιοπιστία των ΗΠΑ ως στρατιωτικού εταίρου κλονίζεται.

Η ανησυχία κορυφώθηκε τον Μάρτιο του 2025, όταν η προσωρινή διακοπή παροχής πληροφοριών πεδίου από την Ουάσινγκτον προς την Ουκρανία προκάλεσε άμεσες και αποφασιστικές ήττες στις δυνάμεις του Κιέβου. Το περιστατικό αυτό λειτούργησε ως καταλύτης, αναγκάζοντας την Ευρώπη να αναζητήσει ένα «Σχέδιο Β» απέναντι στη Ρωσία, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο, την ώρα που η αμερικανική προστασία δεν θεωρείται πλέον δεδομένη.

Η πρόκληση της πυρηνικής ομπρέλας και ο ρόλος της Γαλλίας

Επί του παρόντος, η ευρωπαϊκή ασφάλεια βασίζεται στην αμερικανική πυρηνική ομπρέλα, όμως οι συζητήσεις σε βαθύ στρατιωτικό επίπεδο εξετάζουν εναλλακτικές. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να προσφέρει πυρηνική αποτροπή στην υπόλοιπη Ευρώπη σε ομιλία του εντός του μήνα, έχοντας ήδη θίξει το ζήτημα μετά τα γεγονότα στην Ουκρανία. Σήμερα, μόνο η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτουν ατομικά όπλα, με συνολικά περίπου 400 αναπτυγμένες κεφαλές, αριθμός που υπολείπεται σημαντικά των 1.670 των ΗΠΑ. Παρά το μικρότερο μέγεθος, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το γαλλοβρετανικό οπλοστάσιο έχει την ισχύ να καταστρέψει εκατοντάδες πόλεις, αν και η Ρωσία διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία με μικρότερα, τακτικά όπλα.

Το δυσβάσταχτο κόστος και τα πολιτικά εμπόδια

Η αντικατάσταση της αμερικανικής προστασίας με νέα ευρωπαϊκά όπλα κρίνεται από πολλούς ως οικονομικά ανέφικτη, καθώς η ήδη επιβαρυμένη Ευρώπη δαπάνησε το 2025 πάνω από 530 δισεκατομμύρια δολάρια για την άμυνα. Η συντήρηση των υπαρχόντων πυρηνικών όπλων από Παρίσι και Λονδίνο κοστίζει 12 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ποσό που ξεπερνά το μισό αμυντικό προϋπολογισμό της Σουηδίας. Επιπλέον, η ανάπτυξη εγχώριων οπλοστασίων από άλλες χώρες θα απαιτούσε παραβιάσεις διεθνών συνθηκών και τεράστιες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, προκαλώντας παράλληλα πολιτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό των κρατών, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Στρατηγικές εναλλακτικές και η επόμενη μέρα

Αντί για ένα πανευρωπαϊκό πυρηνικό οπλοστάσιο, προκρίνονται ευκολότερες λύσεις, όπως η στάθμευση γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών με πυρηνική ικανότητα στην Πολωνία ή η αυξημένη συμμετοχή των χωρών του ΝΑΤΟ σε γαλλικές ασκήσεις.

Ωστόσο, η αξιοπιστία αυτών των λύσεων παραμένει υπό ερώτηση, δεδομένων των επερχόμενων εκλογών στη Γαλλία και των επιφυλάξεων της δεξιάς πτέρυγας για το διαμοιρασμό της αποτροπής. Εν τω μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει στενά συνδεδεμένο με την τεχνολογία των ΗΠΑ, γεγονός που περιπλέκει την αυτονόμηση της Ευρώπης. Πολλοί ηγέτες, όπως ο Βέλγος Πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ, προειδοποιούν ότι η πλήρης πυρηνική αυτονόμηση θα σήμαινε τη μετατροπή της Ευρώπης σε παγκόσμια υπερδύναμη, κάτι για το οποίο η ήπειρος ίσως δεν είναι έτοιμη.