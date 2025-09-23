Bloomberg: Η Τουρκία σχεδιάζει να αγοράσει εκατοντάδες επιβατικά αεροπλάνα Boeing και μαχητικά της Lockheed Martin - Real.gr

Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σχεδιάζει να αγοράσει εκατοντάδες επιβατικά αεροπλάνα της Boeing και μαχητικά της Lockheed Martin ενώ ασκεί επίσης πιέσεις ώστε κάποια από τα εξαρτήματά τους να παράγονται στη χώρα του, μεταδίδει σήμερα το Bloomberg News.

Ο Ερντογάν επιδιώκει να αντισταθμίσει τις πληρωμές για τα αμερικανικά αεροσκάφη με συμφωνίες για τουρκικά προϊόντα αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρεται στο τηλεγράφημα, το οποίο επικαλείται πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.