Bloomberg News: Βρετανία και Γερμανία συζητούν την παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία - Real.gr
Bloomberg News: Βρετανία και Γερμανία συζητούν την παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία

21:04, 11/01/2026
Bloomberg News: Βρετανία και Γερμανία συζητούν την παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία

  • Μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γερμανία, συζητά σχέδια για την ενίσχυση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Γροιλανδία, προκειμένου να δείξει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η ήπειρος παίρνει στα σοβαρά την ασφάλεια στην Αρκτική, αναφέρει το Bloomberg News.
  • Η Γερμανία θα προτείνει τη δημιουργία μιας κοινής αποστολής του ΝΑΤΟ για την προστασία της περιοχής της Αρκτικής, προσθέτει το δημοσίευμα του Bloomberg.
  • Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια στον βόρειο Ατλαντικό πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Πρόσθεσε ότι «Εάν ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει απειλές που προέρχονται από ρωσικά ή κινεζικά πλοία… μπορούμε, φυσικά, να βρούμε απαντήσεις από κοινού σε αυτό».
Στόχος είναι να μετριαστεί η απειλή των ΗΠΑ.

Μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γερμανία, συζητά σχέδια για την ενίσχυση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Γροιλανδία, προκειμένου να δείξει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η ήπειρος παίρνει στα σοβαρά την ασφάλεια στην Αρκτική, αναφέρει σήμερα το Bloomberg News.

Η Γερμανία θα προτείνει τη δημιουργία μιας κοινής αποστολής του ΝΑΤΟ για την προστασία της περιοχής της Αρκτικής, προσθέτει το δημοσίευμα του Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία για να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να την καταλάβουν στο μέλλον. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία επιχειρούν κοντά στη Γροιλανδία, κάτι που οι σκανδιναβικές χώρες έχουν διαψεύσει.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε σήμερα ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια στον βόρειο Ατλαντικό πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

«Εάν ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει απειλές που προέρχονται από ρωσικά ή κινεζικά πλοία ή υποβρύχια εδώ στην περιοχή, μπορούμε, φυσικά, να βρούμε απαντήσεις από κοινού σε αυτό», δήλωσε ο Βάντεφουλ.

Ο Βάντεφουλ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια μιας στάσης στην Ισλανδία, καθ’ οδόν προς την Ουάσινγκτον, όπου πρόκειται να συναντηθεί αύριο με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

