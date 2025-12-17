Bloomberg: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας αν ο Πούτιν απορρίψει μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία - Real.gr

Σύνοψη από το
- Οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές για νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, στοχοποιώντας πλοία του ρωσικού σκιώδους στόλου δεξαμενοπλοίων και οικονομικούς παράγοντες που διευκολύνουν τις συναλλαγές, αναφέρει το Bloomberg.
- Τα νέα μέτρα μπορεί να ανακοινωθούν ακόμη και αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συζήτησε το μέτρο με ομάδα Ευρωπαίων πρεσβευτών.
- Η ρωσική προεδρία δήλωσε ότι δεν έχει δει το δημοσίευμα, αλλά τυχόν κυρώσεις θα βλάψουν τις προσπάθειες να διορθωθούν οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.
Οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές όπως στοχοποίηση πλοίων που ανήκουν στον λεγόμενο ρωσικό σκιώδη στόλο δεξαμενοπλοίων που χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν το πετρέλαιο της Μόσχας, και οικονομικών παραγόντων που διευκολύνουν τις συναλλαγές, αναφέρει το δημοσίευμα.
Το Ρόιτερς δεν μπορεί προσώρας να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες. Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.
Τα νέα μέτρα μπορεί να ανακοινωθούν ακόμη και αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg.
Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συζήτησε το μέτρο όταν συναντήθηκε με ομάδα Ευρωπαίων πρεσβευτών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προσέθεσε το πρακτορείο ειδήσεων.
Από την πλευρά της, η ρωσική προεδρία απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το δημοσίευμα δήλωσε ότι δεν το έχει δει, αλλά τυχόν κυρώσεις θα βλάψουν τις προσπάθειες να διορθωθούν οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.