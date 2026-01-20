Bloomberg: Συζητήσεις Τουρκίας με Chevron για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Real.gr

Σε συνομιλίες με τη Chevron βρίσκεται η κρατική ενεργειακή εταιρεία της Τουρκίας για κοινές έρευνες υδρογονανθράκων, σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο που επικαλείται το Bloomberg.

Η Turkish Petroleum Corp (TPAO) φέρεται να συζητά με τη Chevron συνεργασία σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις, ανέφερε η ίδια πηγή, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία της λόγω του ιδιωτικού χαρακτήρα των επαφών.

Η ενδεχόμενη συμφωνία εντάσσεται στις τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας για ενίσχυση της ενεργειακής παραγωγής και έρχεται σε μια περίοδο ευρύτερης βελτίωσης των σχέσεων ΗΠΑ–Τουρκίας. Προηγήθηκε, τον Ιανουάριο, συμφωνία της Τουρκίας με την Exxon Mobil για κοινές έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο.

Το υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών πόρων της Τουρκίας δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού, ενώ και η TPAO δεν κατέστη δυνατό να σχολιάσει.

«Η Chevron διαθέτει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έρευνας και παραγωγής παγκοσμίως και συνεχίζει να αξιολογεί δυνητικές ευκαιρίες», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Bloomberg, προσθέτοντας ότι «στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής μας, δεν σχολιάζουμε εμπορικά ζητήματα».

Δεν είναι ακόμη σαφές σε ποια έργα θα μπορούσε να επικεντρωθεί μια πιθανή συνεργασία. Η TPAO δραστηριοποιείται ήδη στη Μαύρη Θάλασσα, στο Ιράκ, στη Ρωσία και στη Σομbαλία, ενώ στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο. Στην ίδια περιοχή, η Chevron διαχειρίζεται κοιτάσματα σε ισραηλινά και κυπριακά ύδατα.

Τα τελευταία χρόνια, η Άγκυρα επιδιώκει να μειώσει τη σχεδόν απόλυτη εξάρτησή της από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αυξάνοντας την εγχώρια παραγωγή και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της TPAO στο εξωτερικό. Η εταιρεία έχει ενισχύσει τον στόλο εξειδικευμένων πλοίων για υπεράκτιες έρευνες και πρόσφατα ανακοίνωσε σχέδια άντλησης έως και 4 δισ. δολαρίων μέσω της πρώτης έκδοσης ισλαμικού χρέους στην ιστορία της.