Bloomberg: Το παρασκήνιο πίσω από το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία - Η συνομιλία Γουίτκοφ με σύμβουλο του Πούτιν - Real.gr

Mε εντολή Τραμπ, ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Μόσχα την επόμενη εβδομάδα, για να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ταυτόχρονα, ο 38χρονος αμερικανός Υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς, στους οποίους ξεκαθάρισε ότι δεν ισχύει το τελεσίγραφο της Πέμπτης ( Ημέρα των Ευχαριστιών) που αφορούσε την αποδοχή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου.

Ηχητικό ντοκουμέντο από το πρακτορείο Bloomberg αποκαλύπτει τον κρίσιμο διάλογο πέντε λεπτών σε τηλεφωνική συνομιλία της 14ης Οκτωβρίου, ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και τον Γιούρι Ουσάκοφ, τον πιο στενό σύμβουλο του Πούτιν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Με πρόταση να χρησιμοποιηθεί η συμφωνία της Γάζας ως «μοντέλο» προσέγγισης, ο Ουσάκοφ δίνει εύσημα στον Γουίτκοφ λέγοντας ότι εκείνος κάνει «την ουσιαστική δουλειά».

«Πιστεύω πως αν καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα Ρωσίας–Ουκρανίας, όλοι θα πηδάνε από τη χαρά τους, Γιούρι και θα σου πω τη σύστασή μου», λέει ο αμερικανός απεσταλμένος και ο Ουσάκοφ τον παροτρύνει.

«Θα έκανα την κλήση και θα επαναλάμβανα ότι συγχαίρετε τον πρόεδρο για το επίτευγμα στη Μέση Ανατολή και ότι σέβεστε το γεγονός ότι είναι άνθρωπος της ειρήνης και ότι πραγματικά χαρήκατε που το είδατε να συμβαίνει. Νομίζω πως έτσι θα γίνει μια πολύ καλή συνομιλία. Πιστεύω πως το πρόβλημα είναι ότι έχουμε δύο χώρες που δυσκολεύονται να καταλήξουν σε συμβιβασμό, και όταν το καταφέρουν, θα έχουμε ειρήνη. Σκέφτομαι μάλιστα μήπως παρουσιάσουμε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, όπως κάναμε στη Γάζα. Φτιάξαμε μια πρόταση Τραμπ για την ειρήνη, και σκέφτομαι ότι ίσως κάνουμε το ίδιο και με εσάς», φέρεται να αναφέρει ο Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ακολούθησε η πρώτη κουβέντα για τις θέσεις της ρωσικής πλευράς. «Θα φτιάξουμε αυτό το έγγραφο από τη δική μας θέση, και εγώ θα το περάσω ανεπίσημα, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα είναι ανεπίσημα. Δεν νομίζω ότι θα πάρουν ακριβώς τη δική μας εκδοχή, αλλά τουλάχιστον θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτή», φέρεται να λέει ο Κίριλ Ντμιτρίεφ, έμπιστος του Πούτιν, σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουσάκοφ.

Bloomberg just posted a transcript of US envoy Witkoff talk advising Russia how to pitch their ‘peace plan’ to Trump, and Russia already denies it, which means it must be very real https://t.co/Xl2Y4F1iHs pic.twitter.com/KF4qwZLKHR — Margo Gontar 🔱 (@MargoGontar) November 25, 2025

Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με το ειρηνευτικό σχέδιο



Σε ομιλία του προς τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων, αντίγραφο της οποίας είδε το πρακτορείο Reuters, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Κίεβο για όσο διάστημα η Μόσχα δεν δείχνει προθυμία να τερματίσει τον πόλεμό της.«Βασίζομαι στη συνεχιζόμενη ενεργή συνεργασία με την αμερικανική πλευρά και με τον πρόεδρο Τραμπ. Πολλά εξαρτώνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή η αμερικανική ισχύς είναι αυτή που η Ρωσία λαμβάνει σοβαρότερα υπ’ όψιν», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, σημειώνοντας πως είναι «ιδιαίτερα κυνικό» το γεγονός ότι η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας του ενόσω βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Τραμπ δίνει ρόλο στην Ευρώπη για εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε πως το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων ήταν απλά ένας οδικός χάρτης, ότι η Ρωσία κάνει παραχωρήσεις και ότι η Ευρώπη θα έχει ευρύ ρόλο στις εγγυήσεις ασφαλείας. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι «παραμένουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας» στο νέο διαμορφωμένο σχέδιο ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλάντιμιρ Πούτιν, μόνο εφόσον το κείμενο της συμφωνίας «κλειδώσει».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες με τη Μόσχα και το Κίεβο, τονίζοντας ότι η Ρωσία έχει ήδη συμφωνήσει σε ορισμένες υποχωρήσεις.

Παράλληλα ανέφερε ότι ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα, προκειμένου να διεξαχθούν συνομιλίες για το αμερικανικό σχέδιο με σκοπό να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων ο πόλεμος στην Ουκρανία, , αναφερόμενος επίσης στην πιθανότητα να συμμετάσχει στη συνάντηση αυτή ο γαμπρός του.

«Ο Στιβ Γουίτκοφ θα πάει εκεί, πιθανόν μαζί με τον Τζάρεντ (σ.σ. Κούσνερ). Δεν είμαι σίγουρος πως θα πάει ο Τζάρεντ, αλλά συμμετέχει στη διαδικασία, είναι έξυπνος τύπος, και θα πάνε να συναντήσουν τον πρόεδρο Πούτιν, πιστεύω, την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.

Ακόμη, φάνηκε να αφήνει κατά μέρος την αυριανή προθεσμία που είδε δώσει στην Ουκρανία για να αποδεχτεί το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων, λέγοντας πως «η προθεσμία για μένα είναι όταν τελειώσει» ο πόλεμος.

Εκτίμησε ακόμη ότι σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία και διαβεβαίωσε πως η Μόσχα συμφώνησε να κάνει παραχωρήσεις, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

«Απομένουν λίγα σημεία»

Νωρίτερα ενημέρωσε, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, πως το προτεινόμενο σχέδιο για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έχει βελτιωθεί, με στοιχεία που προστέθηκαν από τις αντιμαχόμενες πλευρές. «Απομένουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας», διαβεβαίωσε.

«Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο, έδωσα εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου Στιβ Γουίτκοφ να συναντήσει τον πρόεδρο (της Ρωσίας) Πούτιν στη Μόσχα και, παράλληλα, ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς», γνωστοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης πως ευελπιστεί να συναντηθεί σύντομα με τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας, «αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ή στο τελικό στάδιο», όπως επισημαίνει στην ανάρτησή του.

Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι προσβλέπει στην επίσκεψη Ντρίσκολ στο Κίεβο

Ο προσωπάρχης του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ, δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ ενόψει της επίσκεψής του στο Κίεβο αυτήν την εβδομάδα.

«Σας ευχαριστούμε για την αντικειμενικότητα και το εποικοδομητικό πνεύμα σας», έγραψε ο Γερμάκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram. «Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, αναμένουμε τον υπουργό Στρατού (των ΗΠΑ) στο Κίεβο αυτήν την εβδομάδα και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όσο το δυνατόν ταχύτερα προκειμένου να οριστικοποιήσουμε τα απαραίτητα βήματα για τον τερματισμό της αιματοχυσίας».

Ο Αντρίι Γερμάκ δήλωσε ότι στις συνομιλίες που φιλοξενήθηκαν στη Γενεύη μπήκαν «γερά θεμέλια», διαβεβαιώνοντας πως το Κίεβο προσβλέπει σε «περαιτέρω συνεργασία» με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο.

«Η Ουκρανία δεν στάθηκε ούτε θα σταθεί ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη. Είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ για την υποστήριξή τους. Η συνάντηση των προέδρων θα προετοιμαστεί διεξοδικά και άμεσα από την πλευρά μας», ανέφερε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι.

Συμμαχία των προθύμων: Χρειάζονται ουσιαστικές διαπραγματεύσεις

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε που συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη της συμμαχίας των προθύμων υπέρ της Ουκρανίας, μετρίασε τις προσδοκίες όσον αφορά το αμερικανικό σχέδιο, κρίνοντας πως θα χρειαστούν περαιτέρω ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. «Ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταλάβει παρά το 1% της ουκρανικής επικράτειας το τρέχον έτος και προελαύνει «μερικά μέτρα» την ημέρα, σχολίασε ενδεικτικά ο κ. Ρούτε κατά τη διάρκεια συνέντευξης.

Ενδεικτικό του ότι ανοίγει νέος γύρος διπλωματικών κινήσεων για την Ουκρανία, είναι η συμμετοχή του Μάρκο Ρούμπιο, για πρώτη φορά, σε τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Στην τηλεδιάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε χθες, οι Ευρωπαίοι εταίροι ζήτησαν από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να διατηρηθεί η πίεση προς τη Ρωσία με τρόπο που δεν θα υπονομευτούν οι διαπραγματεύσεις. Κατέληξαν από κοινού στην απόφαση να συσταθεί ομάδα εργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών της Συμμαχίας, με στόχο τη «θωράκιση» των δεσμεύσεων ασφαλείας προς το Κίεβο.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν, ο Γερμανός Καγκελάριος Μερτς και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά την τηλεδιάσκεψη, εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις προσπάθειες που καταβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να εμπλέξει πλήρως την Ουκρανία.

Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της «Συμμαχία των Προθύμων» για την Ουκρανία, έλαβε μέρος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθυμίζεται, ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει εκφράσει τις ενστάσεις του σε ό,τι αφορά στο αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο, και από την άλλη έχει εκπέμψει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. «Για τη χώρα μας, δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι», υπενθύμιζαν κυβερνητικές πηγές, που πρόσθεταν ότι: «Το απαραβίαστο των συνόρων οφείλει να γίνεται σεβαστό».