Bloomberg: Η Τουρκία υπέβαλε αίτημα ένταξης στους BRICS

Η κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πιστεύει ότι το γεωπολιτικό κέντρο βάρους μετατοπίζεται μακριά από τις ανεπτυγμένες οικονομίες, σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι ίδιες πηγές φέρονται να είπαν πως η νέα διπλωματική ώθηση της χώρας αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες της να καλλιεργήσει δεσμούς με όλες τις πλευρές σε έναν πολυπολικό κόσμο, ενώ παράλληλα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως μέλος του ΝΑΤΟ.

Turkey has formally asked to join the BRICS group of emerging-market nations https://t.co/YZCNF3NTks