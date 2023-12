Bloomberg: «Η βασιλική μπλε γραβάτα λέει πολλά στους Έλληνες»

To Bloomberg δημοσιεύει άρθρο του Howard Chua-Eoan, με τίτλο The King’s Royal Blue Tie Speaks Volumes to Greeks που αναφέρεται στο συμβολισμό της ενέργειας του Βασιλιά Καρόλου να φορέσει γραβάτα με την ελληνική σημαία.