Bob Dylan: Πούλησε στη Sony όλο τον κατάλογο της ηχογραφημένης μουσικής του

Ο Bob Dylan, ηλικίας 80 ετών και κάτοχος βραβείου Νόμπελ λογοτεχνίας, είχε ήδη πουλήσει στα τέλη του 2020 τα συγγραφικά δικαιώματά του, ξεχωριστά από τα δικαιώματα ηχογραφήσεων, στην Universal, μία ανταγωνίστρια της Sony, έναντι ενός ποσού που υπολογιζόταν εκείνη την περίοδο στα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτή τη φορά, εξειδικευμένοι στη μουσική βιομηχανία ιστότοποι, όπως το Billboard και το Variety, κάνουν λόγο για ένα ποσό άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τη Sony, η συμφωνία, που επισφραγίστηκε τον Ιούλιο του 2021, όμως ανακοινώθηκε σήμερα, ενισχύει μια μακρά σχέση με τον Bob Dylan, ο οποίος είχε υπογράψει το 1961 συμβόλαιο με την Columbia Records, μια θυγατρική του κολοσσού της μουσικής.

May your song always be sung

And may you stay forever young

Bob Dylan signed to Columbia Records in 1961 and today Sony Music announced it has fully acquired his entire catalog of recorded music, as well as the rights to multiple future new releases. pic.twitter.com/kgswC8jRVG