Βολιβία: Απετράπη απόπειρα πραξικοπήματος - Συνελήφθη ο επικεφαλής του στρατού

«Είστε υπό κράτηση, στρατηγέ μου!», είπε ο υπουργός Εσωτερικών Τζόνι Αγκιλέρα συνοδευόμενος από αστυνομικούς, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ο στρατηγός οδηγήθηκε στην έδρα ειδικής μονάδας της αστυνομίας για να ανακριθεί από την εισαγγελία, η οποία τον κατηγορεί για τρομοκρατία και ένοπλη εξέγερση.

In a press conference, Bolivian authorities announce the arrest of former army commander Juan José Zúñiga, who they say led an attempted coup d'état today, and former commander of the Bolivian Navy, Juan Arnéz Salvador. pic.twitter.com/uEu15ZjQWN