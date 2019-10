Βολιβία: Επεισόδια μετά τα αποτελέσματα που φέρουν τον Μοράλες νικητή στον α΄ γύρο - Νοθεία καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Για να κερδίσει από τον πρώτο γύρο, ο υποψήφιος που προηγείται πρέπει να εξασφαλίσει είτε την απόλυτη πλειοψηφία, το 50% συν μία ψήφο, ή να λάβει τουλάχιστον το 40% των ψήφων και να διαθέτει διαφορά 10 μονάδων από τον δεύτερο.

Χθες το απόγευμα, εκατοντάδες διαδηλωτές, υποστηρικτές των δύο υποψηφίων, διαδήλωσαν μπροστά στην έδρα του Ανώτατου Εκλογοδικείου.

Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Μέσα κατηγόρησε την κυβέρνηση για νοθεία και διεμήνυσε πως δεν θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα σε περίπτωση που θεωρήσει ότι αποτελεί προϊόν χειραγώγησης.

Οι παρατηρητές του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) που βρίσκονται στη Βολιβία εξέφρασαν την «κατάπληξη» και την «ανησυχία» τους μετά την «δυσεξήγητη» απόφαση της εκλογικής επιτροπής να συνεχίσει την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων με συστήματα πληροφορικής αλλά και για τα νεότερα αποτελέσματα που φέρουν τον Μοράλες να επικρατεί ήδη από τον πρώτο γύρο, χωρίς να χρειάζεται η διεξαγωγή δεύτερου γύρου τη 15η Δεκεμβρίου.

Πυρπολήσεις κτιρίων, συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, καταστροφές: βίαια επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Δευτέρας [σ.σ. τα ξημερώματα της Τρίτης ώρα Ελλάδας] σε διάφορες περιοχές της Βολιβίας, μετά τη δημοσιοποίηση νεότερων στοιχείων για το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της Κυριακής, μεταδίδουν ΜΜΕ.

Protests and violent clashes erupted after Bolivia’s electoral board released new data late today showing President Morales with the votes to win outright a controversial fourth consecutive term, sparking allegations of fraud.pic.twitter.com/3ban91Qopj