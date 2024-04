Βολιβία: Φονική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό - Τουλάχιστον 14 νεκροί - BINTEO

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε πολυσύχναστο δρόμο που συνδέει τις πόλεις Ορούρο και Ποτοσί. Φορτηγό που μετέφερε αλάτι εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με λεωφορείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία.

At least 14 people died, and two were left injured in an accident involving a small bus and a lorry on a highway in Oruro, western Bolivia, local officials said.