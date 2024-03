Βολιβία: Σχεδόν 40 νεκροί από τις ακατάπαυστες βροχές - Βυθισμένη κάτω από τα νερά η πόλη Κοβίχα

«Δεν έχουμε καταγράψει κανέναν θάνατο, όμως έχουμε κάπου τριακόσια σπίτια που έχουν πλημμυρίσει τελείως», δήλωσε χθες Πέμπτη η Άνα Λουσία Ρέις, η δήμαρχος αυτής της πόλης περίπου 100.000 κατοίκων, στα σύνορα με το Περού και τη Βραζιλία, που έχει υψόμετρο 280 μέτρων πάνω από το επίπεδο της θάλασσας.

Το επίπεδο των υδάτων στη γέφυρα Φιλίας, που συνδέει την Κοβίχα με την Μπραζιλέια, στη Βραζιλία, έφθασε τα 17 μέτρα, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2015 και ήταν 15,5 μέτρα, σύμφωνα με την μονάδα διαχείρισης κινδύνων της Βολιβίας.

«Αυτό είναι ρεκόρ που δεν πιστεύαμε πως θα καταρριπτόταν. Έχουμε δεκαέξι συνοικίες που έχουν πλημμυρίσει εντελώς. Έχουμε οικογένειες που έχασαν τα πάντα», τόνισε η αιρετή.

Σύμφωνα με μελέτες του ιδιωτικού ινστιτούτου Tierra, η Βολιβία γνώρισε περίοδο ξηρασίας για περίπου έξι μήνες και κατόπιν σφοδρών βροχοπτώσεων σε βραχύ χρονικό διάστημα.

Δεδομένα της μετεωρολογικής υπηρεσίας δείχνουν ότι από το 1980, οι βροχοπτώσεις μειώθηκαν κατά 36% τους ξηρούς μήνες, από τον Αύγουστο ως τον Οκτώβριο, όμως το 2023 η ξηρασία συνεχίστηκε στη Βολιβία ως τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

