Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Αυτή είναι μια νίκη»

Οι «27» αναγνώρισαν επισήμως την υποψηφιότητα της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ, μια τολμηρή γεωπολιτική κίνηση που χαιρετίστηκε από το Κίεβο και τις Βρυξέλλες ως «ιστορική στιγμή».

«Αυτή είναι μια νίκη», τόνισε χαμογελώντας ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανήρτησε στο Instagram, υπογραμμίζοντας ότι η Ουκρανία περίμενε 30 χρόνια αυτήν τη στιγμή.

?? Zelensky on Ukraine's EU candidate status: "It's a victory. Now, we will defeat the enemy, rebuild Ukraine, become a EU member state, and then – we will finally rest." pic.twitter.com/W9O4VJew2T