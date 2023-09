Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Επισκέφθηκε τραυματισμένους Ουκρανούς στρατιώτες που νοσηλεύονται στη Νέα Υόρκη - BINTEO

Στην πρώτη του επίσκεψη στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, ο Ζελένσκι θα εκφωνήσει σήμερα ομιλία ενώπιον των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στην 78η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού.

Αμέσως μετά την άφιξη του στη Νέα Υόρκη, ο Ζελένσκι μετέβη στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Στάτεν Άιλαντ, όπου νοσηλεύονται ουκρανοί στρατιώτες που ακρωτηριάστηκαν στον πόλεμο.

«Απευθείας από το αεροδρόμιο, πάω στους μαχητές μας που νοσηλεύονται για θεραπεία και αποκατάσταση στις ΗΠΑ. Προέχει η υποστήριξη του λαού μας και η ευγνωμοσύνη προς όσους βοηθούν την Ουκρανία και τους Ουκρανούς. Έρχονται σημαντικές και πολυάσχολες ημέρες. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η σύνοδος για την επανεξέταση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σημαντικές διμερείς επαφές έχουν ήδη προγραμματιστεί», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

I started my visit to the U.S. with the most important thing: meeting our wounded warriors at Staten Island University Hospital.

I thanked them all for their service and wished them a speedy recovery.

I also thanked and awarded medical personnel and the Kind Deeds foundation. pic.twitter.com/VPO5ytor7s