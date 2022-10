Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Τιμήθηκε στην Ουάσιγκτον από το «Ίδρυμα για την ημέρα του ΟΧΙ»

Στην εφετινή εκδήλωση βραβεύτηκαν με το «Βραβείο Θάρρους ΟΧΙ» ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και η Ιρανή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια, Μασίχ Αλινετζάντ, παρουσία επιφανών στελεχών της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και του πολιτικού κόσμου της Ουάσιγκτον.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος τη διεθνή κοινότητα να μην διστάζει να λέει «όχι» απέναντι στον φασισμό.

President @ZelenskyyUa accepts the Oxi Courage award for his courageous leadership defending Ukraine… and for saying NO (Oxi) to terrorism and hate. #oxicouragepic.twitter.com/fINLchtzmj