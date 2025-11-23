Quantcast
Μπολσονάρου: Χρησιμοποίησα ένα εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης για να κάψω το ηλεκτρονικό βραχιολάκι σε μία στιγμή «παράνοιας» - Real.gr
real player

Μπολσονάρου: Χρησιμοποίησα ένα εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης για να κάψω το ηλεκτρονικό βραχιολάκι σε μία στιγμή «παράνοιας»

19:44, 23/11/2025
Μπολσονάρου: Χρησιμοποίησα ένα εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης για να κάψω το ηλεκτρονικό βραχιολάκι σε μία στιγμή «παράνοιας»

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου δήλωσε σήμερα ότι χρησιμοποίησε ένα εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης για να κάψει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι σε μία στιγμή «παράνοιας», σύμφωνα με έγγραφο του Ανωτάτου Δικαστηρίου το οποίο περιήλθε σε γνώση του AFP.

Ο Μπολσονάρου εξήγησε ότι «αισθάνθηκε κάποιου είδους παράνοια ανάμεσα στην Παρασκευή και το Σάββατο εξαιτίας των φαρμάκων».

Ο Ζαΐρ Μπολσονάρου ετέθη χθες υπό προσωρινή κράτηση ως ύποπτος φυγής. Αρχικά, παραδέχθηκε ότι προσπάθησε να ανοίξει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που είναι υποχρεωμένος να φορά από τον Αύγουστο ισχυριζόμενος ότι το έκανε από «περιέργεια».

Ο ακροδεξιός Μπολσονάρου καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε 27ετή φυλάκιση για απόπειρα πραξικοπήματος με στόχο να εμποδίσει την επιστροφή στην εξουσία του αριστερού αντιπάλου του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, από τον οποίο είχε ηττηθεί στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου 2022.

Ο 70χρονος οδηγήθηκε στο αρχηγείο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στη Μπραζίλια. Εξηγώντας την απόφασή του, ο πανίσχυρος δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωρινή κράτηση και όχι για εκτέλεση ποινής.

Σύμφωνα με τον δικαστή, ο Μπολσονάρου αποπειράθηκε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με την ελπίδα να διαφύγει κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που είχαν προγραμματίσει για το βράδυ οι υποστηρικτές του κοντά στην κατοικία του στην πρωτεύουσα της χώρας. Ο δικαστής μίλησε για «υψηλό κίνδυνο φυγής».

Σημειώνεται ότι κοντά στην κατοικία του Μπολσονάρου βρίσκονται πολλές πρεσβείες, ανάμεσά τους και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ουκρανία: Ολη η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στα 28 σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ – «Η Ρωσία να προσκληθεί ξανά στη G8»

Ουκρανία: Ολη η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στα 28 σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ – «Η Ρωσία να προσκληθεί ξανά στη G8»

00:13 24/11
Αγρότες: Από τις 30 Νοεμβρίου τα πρώτα μπλόκα – Τι αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη

Αγρότες: Από τις 30 Νοεμβρίου τα πρώτα μπλόκα – Τι αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη

17:04 23/11
Δένδιας: Συνεκτικό πλέγμα μέριμνας για όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τις οικογένειές τους με 7 άξονες στήριξης

Δένδιας: Συνεκτικό πλέγμα μέριμνας για όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τις οικογένειές τους με 7 άξονες στήριξης

23:20 23/11
Κρήτη: Εχασε τη ζωή του παίζοντας ρακέτες στην παραλία

Κρήτη: Εχασε τη ζωή του παίζοντας ρακέτες στην παραλία

20:25 23/11
Τα 3 ζώδια που θα δουν το πορτοφόλι τους να γεμίζει την εβδομάδα 24-30 Νοεμβρίου

Τα 3 ζώδια που θα δουν το πορτοφόλι τους να γεμίζει την εβδομάδα 24-30 Νοεμβρίου

23:22 23/11
Sarah Ferguson: Ετοιμάζεται για αποκαλύψεις μετά τη στέρηση του τίτλου της δούκισσας

Sarah Ferguson: Ετοιμάζεται για αποκαλύψεις μετά τη στέρηση του τίτλου της δούκισσας

23:25 23/11
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που το ραντάρ εντοπίζει τον μεθυσμένο οδηγό να τρέχει με 230 χλμ στην Αθηνών - Λαμίας

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που το ραντάρ εντοπίζει τον μεθυσμένο οδηγό να τρέχει με 230 χλμ στην Αθηνών - Λαμίας

15:50 23/11
Τζουμέρκα: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό κατοίκων – Πυροσβέστης παρασύρεται από τα ορμητικά νερά - ΒΙΝΤΕΟ

Τζουμέρκα: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό κατοίκων – Πυροσβέστης παρασύρεται από τα ορμητικά νερά - ΒΙΝΤΕΟ

17:51 23/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved