«Βόμβα» από CNN: Το Κατάρ χρηματοδοτούσε τη Χαμάς σε συμφωνία με Νετανιάχου και ΗΠΑ

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, το Κατάρ έχει δεχθεί πυρά από Ισραηλινούς αξιωματούχους, Αμερικανούς πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης για την αποστολή εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων ως βοήθεια στη Γάζα, η οποία κυβερνάται από την παλαιστινιακή μαχητική ομάδα.

Πώς το μικροσκοπικό αραβικό κράτος του Κατάρ έγινε απαραίτητο στις συνομιλίες με τη Χαμάς

Σε μια σειρά συνεντεύξεων με κρίσιμους ισραηλινούς παράγοντες που διεξήχθησαν σε συνεργασία με την ισραηλινή οργάνωση ερευνητικής δημοσιογραφίας Shomrim, το CNN πληροφορήθηκε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου συνέχισε τη ροή κεφαλαίων προς τη Χαμάς, παρά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από το εσωτερικό της ίδιας του της κυβέρνησης.

Οι ΗΠΑ ήταν ενήμερες για τις πληρωμές του Κατάρ προς τη Χαμάς, δήλωσε στο CNN πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που ασχολείται με την περιοχή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το Κατάρ ήταν έτοιμο να παράσχει κεφάλαια στη Λωρίδα της Γάζας μέσω της Χαμάς ήδη από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς το 2014 για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης εκεί, δήλωσε ο αξιωματούχος, και οι ΗΠΑ τότε άφησαν στους Ισραηλινούς να αποφασίσουν αν θα το επέτρεπαν. “Αναθέσαμε πλήρως στους Ισραηλινούς αν αυτό ήταν κάτι που ήθελαν να κάνουν ή όχι”, δήλωσε ο αξιωματούχος.

#AMAY| Qatar sent millions to Gaza for years – with Israel’s backing. Here’s what we know about the controversial dealhttps://t.co/tF3eJJwfaNpic.twitter.com/ytQpadHyEX