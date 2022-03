«Βόμβα» από Μπάιντεν: Αν ο Πούτιν χρησιμοποιήσει χημικά όπλα, θα απαντήσουμε

«Θα απαντήσουμε, θα απαντήσουμε αν τα χρησιμοποιήσει. Η φύση της απάντησης θα εξαρτηθεί από τη φύση της χρήσης», δήλωσε ο Μπάιντεν σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

O Aμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι πιστεύει πως η Ρωσία πρέπει να αποβληθεί από την Ομάδα των Είκοσι (G20) και το θέμα τέθηκε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχε σήμερα με τους ηγέτες άλλων χωρών και οργανισμών στις Βρυξέλλες.

«Η απάντησή μου είναι ναι, εξαρτάται από την G20», είπε ο Μπάιντεν, όταν ρωτήθηκε εάν η Ρωσία πρέπει να αποβληθεί από την G20.

Ο Μπάιντεν είπε επίσης ότι εάν χώρες όπως η Ινδονησία και άλλες δεν συμφωνούν με την απομάκρυνση της Ρωσίας, τότε κατά την άποψή του θα πρέπει να επιτραπεί στην Ουκρανία να παραστεί στις συναντήσεις.

Tune in as I hold a press conference about my meetings in Europe with Allies and partners on our response to Russia’s war on Ukraine. https://t.co/KSakZNhnET