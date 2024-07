«Βόμβα» από τους NYT: Ο Μπάιντεν σκέφτεται για το εάν θα συνεχίσει να είναι υποψήφιος

Το δημοσίευμα περιέγραψε τον εν λόγω άνθρωπο ως «πρόσωπο - κλειδί», αλλά δεν τον κατονόμασε και ο τίτλος του ρεπορτάζ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Μπάιντεν του είπε ότι σκέφτεται το αν θα συνεχίσει την κούρσα. Σύμφωνα με τους NYT, «αυτή η συζήτηση είναι η πρώτη καταγεγραμμένη ένδειξη ότι ο πρόεδρος εξετάζει σοβαρά το κατά πόσον μπορεί να ανακάμψει μετά την καταστροφική του εμφάνιση στη σκηνή του ντιμπέιτ στην Ατλάντα την Πέμπτη. Οι ανησυχίες αυξάνονται σχετικά με τη βιωσιμότητά του ως υποψηφίου και κατά πόσον μπορεί να υπηρετήσει ως πρόεδρος για άλλα τέσσερα χρόνια».

Ένας κορυφαίος σύμβουλος του κ. Μπάιντεν, ο οποίος επίσης μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσε ότι ο πρόεδρος «γνωρίζει καλά την πολιτική πρόκληση που αντιμετωπίζει».

