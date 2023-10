«Βομβάρδισαν με πύραυλο και κατέρρευσε όλο το κτίριο...» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το χτύπημα στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγ. Πορφυρίου - 8 νεκροί

«Χτύπησαν τα γραφεία και την είσοδο του μοναστηριού. Τα βομβάρδισαν με πύραυλο και κατέρρευσε όλο το κτίριο. Μέσα είχε πολλούς Χριστιανούς, πολλοί εκ των οποίων έχουν τραυματιστεί και έχουμε και νεκρούς», δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος Αλέξιος, που βρίσκεται στην ελληνορθόδοξη εκκλησία που βομβαρδίστηκε στη Γάζα.

«Πρέπει να φέρουν μπουλντόζες, ώστε να δούμε πόσοι άνθρωποι καταπλακώθκαν» τόνισε, ενώ συμπλήρωσε ότι είναι πάνω από 400 άτομα στο μοναστήρι.

Δυο επιζώντες ανέφεραν ότι στο κτίριο αυτό της εκκλησίας είχαν βρει καταφύγιο περίπου 400 άτομα. Χτυπήθηκε χωρίς προειδοποίηση, «η οροφή έπεσε στα κεφάλια μας», λέει μια μητέρα με ένα μικρό παιδί στην αγκαλιά της» από το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

BREAKING: The first videos emerge of survivors from the Israeli bombing of the Christian Church of Saint Porphyrius in Gaza telling their story. pic.twitter.com/MMBLvjM3AR