Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Γάζα, Δυτική Όχθη και Λίβανο - Δεκάδες νεκροί

Νέο σφυροκόπημα του Ισραήλ σε Λίβανο, Γάζα και Δυτική Όχθη.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ότι σκότωσαν 12 «τρομοκράτες» στον βομβαρδισμό που εξαπέλυσαν την Πέμπτη εναντίον καταυλισμού προσφύγων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αναθεωρώντας προς τα πάνω προηγούμενο απολογισμό που είχαν δημοσιοποιήσει, ενώ το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε από την πλευρά του το βράδυ της ίδιας ημέρας πως σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι.

Λίγη ώρα μετά τον βομβαρδισμό στον καταυλισμό προσφύγων της Τούλκαρεμ, στη βόρεια Δυτική Όχθη, περιοχή υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967, ο στρατός είχε ανακοινώσει αρχικό απολογισμό που έκανε λόγο για επτά νεκρούς. Όμως, στο ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε χθες, έκανε λόγο για συνολικά 12 «τρομοκράτες» που σκοτώθηκαν.

«Ο στρατός ξηράς και η πολεμική αεροπορία διεξήγαγαν κοινή επιχείρηση για να πλήξουν τρομοκράτες οι οποίοι σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατική επίθεση εναντίον ισραηλινών πολιτών στο εγγύς μέλλον», ανέφερε, προσθέτοντας πως οι 12 νεκροί ήταν μέλη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς και κινήματος-συμμάχου του, του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

Ο βομβαρδισμός στην Τούλκαρεμ ήταν ο πλέον πολύνεκρος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από το 2000, υπογράμμισε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα παλαιστινιακά σώματα ασφαλείας.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταδίκασε προχθές Παρασκευή τον «παράνομο αεροπορικό βομβαρδισμό» του Ισραήλ, κρίνοντας πως επρόκειτο για «ακόμη ένα σαφές παράδειγμα της συστηματικής καταφυγής στη χρήση φονικής βίας από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας στη Δυτική Όχθη, συχνά ανώφελης, δυσανάλογης και άρα παράνομης».

«Η καταστροφή ολόκληρου κτιρίου γεμάτου κόσμο με αεροπορικό βομβαρδισμό μαρτυρά την κατάφωρη περιφρόνηση του Ισραήλ έναντι των υποχρεώσεών του» δυνάμει του διεθνούς δικαίου, τόνισε η ίδια πηγή, προσθέτοντας πως ζήτησε να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Από την πλευρά της, η διπλωματία της Γερμανίας χαρακτήρισε προχθές Παρασκευή «σοκαριστικό» τον πολύνεκρο ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό, επικρίνοντας τον «υψηλό αριθμό θυμάτων στις τάξεις των αμάχων».

Η Τούλκαρεμ είναι ανάμεσα στις πόλεις και τους καταυλισμούς προσφύγων που έγιναν στα τέλη Αυγούστου στόχος επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας του ισραηλινού στρατού εναντίον παλαιστινιακών ενόπλων κινημάτων στη βόρεια Δυτική Όχθη.

Βομβαρδισμός ισλαμικού τεμένους στη Γάζα: Τουλάχιστον 21 νεκροί

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον ισλαμικού τεμένους τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA. Στα θύματα συμπεριλαμβάνονται παιδιά, κατά το πρακτορείο.

Ο βομβαρδισμός του τζαμιού, κοντά στο νοσοκομείο Αλ Ακσά στη Ντέιρ αλ Μπάλα, το κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, έγινε την παραμονή της επετείου του ξεσπάσματος του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτόπτες μάρτυρες τόνιζαν νωρίτερα πως ο αριθμός των θυμάτων ίσως αυξηθεί πολύ, καθώς το ισλαμικό τέμενος μετατράπηκε σε κέντρο υποδοχής εσωτερικά εκτοπισμένων.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον βομβαρδισμό στον χώρο λατρείας.

UPDATE | 13 Palestinian civilians have been reported killed and dozens injured after the Israeli occupation warplanes struck a mosque housing displaced families near Al-Aqsa Martyrs Hospital in the central Gaza Strip. pic.twitter.com/nSOEZI7HPU — Quds News Network (@QudsNen) October 5, 2024

Σε ανακοίνωσή του, ανέφερε πως «διεξήγαγε πλήγμα ακριβείας εναντίον τρομοκρατών της Χαμάς που δρούσαν μέσα σε κέντρο διοίκησης και ελέγχου ενσωματωμένο σε δομή που προηγουμένως ήταν το τζαμί ‘Σουχάντα αλ Ακσά’ στην περιοχή Ντέιρ αλ Μπάλα».

A Palestinian was killed and others were injured in an Israeli airstrike that targeted a mosque sheltering displaced families near Al-Aqsa Martyrs Hospital in the central Gaza Strip. pic.twitter.com/Z7pipgB7qK — Quds News Network (@QudsNen) October 5, 2024

Σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε προάστιο της Βηρυτού - Η Χεζμπολά λέει πως απώθησε «απόπειρα» του ισραηλινού στρατού να διεισδύσει σε παραμεθόρια περιοχή

Το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι έγιναν τουλάχιστον πέντε ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε νότιο προάστιο της Βηρυτού και στα περίχωρά του, εκ των οποίων τέσσερις «πολύ σφοδροί», λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα αμέσως από διάφορους τομείς του προπυργίου αυτού του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν ότι άκουσαν εκκωφαντικές εκρήξεις και είδαν καπνό να υψώνεται από τον τομέα. Ασθενοφόρα έσπευσαν επιτόπου, σύμφωνα με το ANI, το οποίο έκανε επίσης λόγο περί παρουσίας ισραηλινών drones αναγνώρισης που πέταγαν σε χαμηλό ύψος.

Israelis Strikes against Hezbollah Sites in the Dahieh Suburb of Southern Beirut are almost Non-Stop tonight. pic.twitter.com/l9RgSy5srT — OSINTdefender (@sentdefender) October 5, 2024

Το λιβανικό ένοπλο κίνημα Χεζμπολά ανακοίνωσε πως απώθησε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή «απόπειρα» διείσδυσης του ισραηλινού στρατού στη μεθόριο, έπειτα από αρκετές ημέρες μαχών στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του, το σιιτικό ένοπλο κίνημα ανέφερε πως «ομάδα στρατιωτών του ισραηλινού εχθρού προσπάθησε να διεισδύσει (...) στην Μπλίντα» αλλά μαχητές του τους στοχοποίησαν «με πυρά πυροβολικού» και «τους ανάγκασαν να υποχωρήσουν».

Από την άλλη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως η Χεζμπολά εκτόξευσε περίπου 130 πυραύλους εναντίον της επικράτειας της χώρας. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές ως αυτό το στάδιο.

Moew footage of Israeli airstrikes on Beirut's southern suburbs tonight pic.twitter.com/agTWfzITQG — Faytuks News (@Faytuks) October 5, 2024

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, στο πλαίσιο της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης που διαρκεί δεκαετίες, πυροδοτήθηκε όταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εξαπέλυσαν έφοδο άνευ προηγουμένου στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας κάπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας άλλους περίπου 250 ομήρους, σύμφωνα με καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ έκτοτε έχουν σκοτωθεί σχεδόν 42.000 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στον θύλακο, όπου κυβερνά η Χαμάς. Σχεδόν το σύνολο των περίπου 2,3 εκατ. κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, ο πληθυσμός υφίσταται σοβαρή επισιτιστική κρίση και το Ισραήλ είναι αντιμέτωπο με κατηγορίες περί γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο, τις οποίες απορρίπτει η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

