Βομβαρδίζεται το Κίεβο - Απανωτές εκρήξεις - Σφοδρές μάχες σε Μαριούπολη - Περικυκλωμένη η Οδησσός - LIVE εικόνα

Την ίδια ώρα, υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους σε χαλάσματα. Οι κάτοικοι ετοιμάζονται για μια σύρραξη μέτωπο με μέτωπο, τοποθετώντας νάρκες και οδοφράγματα με στόχο να παρεμποδίσουν την είσοδο των Ρώσων στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, σφοδρές μάχες μαίνονται στα βορειοδυτικά του Κιέβου, κοντά στο μπροστινό άκρο της ρωσικής φάλαγγας, στα περίχωρα της πόλης. Πιθανότατα προηγούμενες μάχες νωρίτερα περιλάμβαναν νέες συγκρούσεις γύρω από το αεροδρόμο του Χοστομέλ, ανέφερε η Βρετανία επικαλούμενη επικαιροποιημένη ενημέρωσης των υπηρεσιών πληροφοριών. Η φάλαγγα έχει σημειώσει μικρή ευδιάκριτη πρόοδο κατά τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, προστίθεται στην ενημέρωση.

Νέα βίντεο από το Κίεβο δείχνουν ξανά εκρήξεις στην πόλη:

Ζελένσκι: «Αν πέσει η Ουκρανία, θα πέσει όλη η Ευρώπη»

«Αν πέσει η Ουκρανία, θα πέσει όλη η Ευρώπη» τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε νέο του διάγγελμα το βράδυ της Παρασκευής.

Το νέο διάγγελμα του Ουκρανού προέδρου προβλήθηκε σε γιγαντοοθόνες σε πόλεις της Πολωνίας, της Γεωργίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ουγγαρίας, με τον ίδιο να τηρεί ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς του πολέμου.

«Στηρίξτε την Ουκρανία. Στηρίξτε τις προσπάθειές μας και τον αγώνα μας. Αν πέσουμε, θα πέσει όλη η Ευρώπη. Μην σιωπάτε. Μην κλείνετε τα μάτια σας. Στηρίξτε μας όσο περισσότερο μπορείτε. Αν κερδίσουμε και είμαι σίγουρος γι’ αυτό, θα είναι μια μεγάλη νίκη για τη Δημοκρατία. Θα είναι μια νίκη για την ελευθερία» δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Εγώ και όλη η Ουκρανία βλέπουμε και νιώθουμε την υποστήριξη όλου του κόσμου. Σας ευχαριστώ» ανέφερε ακόμα.

Επτά νεκροί από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα στα περίχωρα του Κιέβου

Παράλληλα, τουλάχιστον επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν νωρίτερα από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή στα περίχωρα του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία. Συγκεκριμένα, χτυπήθηκε το χωριό Μαρχαλίφκα, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από τα νοτιοδυτικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Στο μεταξύ, οι εκρήξεις και οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, ενώ συνεχώς διαρρέουν νέα βίντεο στα social media:

Όπως μεταδίδει το BBC, οι Ρώσοι κατέλαβαν σχεδόν όλες τις παράκτιες περιοχές στο Νότο, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις στη Κριμαία να ενωθούν με εκείνες που σφυροκοπούν την Μαριούπολη, από τα δυτικά. Η πόλη μέχρι στιγμής δεν έχει πέσει, αλλά έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, ενώ εγκλωβισμένοι είναι περίπου 400.000 κάτοικοι.

Δείτε τους χάρτες του BBC:

Tην ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Οδησσού, Γκενάντι Τρουχάνοφ, δήλωσε ότι ο στόχος της Ρωσίας είναι, όπως φαίνεται, να περικυκλώσει την Οδησσό με χερσαίες και ναυτικές δυνάμεις, αποκόπτοντας την πρόσβαση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα και τον κύριο σύνδεσμο της χώρας με την παγκόσμια οικονομία.

«Η αίσθηση μου είναι ότι θα περικυκλώσουν την Οδησσό και θα κρατήσουν αυτή τη θέση όσο συνεχίζουν την επίθεσή τους στο Κίεβο», είπε ο Τρουχάνοφ, άποψη την οποία συμμερίζονται και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

A convoy said to be 40 miles long has reached the outskirts of Kyiv, according the the Russian Defence Ministry.

Δείτε βίντεο:

??? Ukrainian artillery shells Russian forward base in Kozarovychi, north of #Kyiv #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/bEyUsSzNvN

Δείτε LIVE εικόνα:

«Κλείδωσε» o νέος γύρος συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας: Τι ανακοίνωσε ο Πούτιν

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε νωρίτερα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως ανακοίνωσε η καγκελαρία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνομιλία διήρκεσε μία ώρα και οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις διαφορετικές απόψεις τους, με τον Όλαφ Σολτς να εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία.

«Εδώ και μέρες υπάρχουν άσχημες εικόνες και πληροφορίες από την Ουκρανία», επισήμανε ο καγκελάριος και κάλεσε τη ρωσική ηγεσία «να σταματήσει αμέσως όλες τις μάχες και να επιτρέψει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στις επίμαχες περιοχές».

Ο πρόεδρος Πούτιν, ενημέρωσε τον κ. Σολτς ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν προγραμματίσει τρίτο γύρο συνομιλιών για το Σαββατοκύριακο. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν περαιτέρω συνομιλίες στο εγγύς μέλλον.

Έφθασε Μολδαβία η ελληνική αυτοκινητοπομπή

«Η αυτοκινητοπομπή υπό τον συντονισμό του Πρέσβη Φραγκίσκου Κωστελλένου πέρασε τα σύνορα Ουκρανίας-Μολδαβίας όπου τους περίμενε κλιμάκιο της Πρεσβείας μας στο Βουκουρέστι. Η επιχείρηση #Νόστος3 ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν στην αίσια έκβαση», ανακοίνωσε μέσω Twitter o Νίκος Δένδιας.

Η πομπή των 21 αυτοκινήτων, ξεκίνησε στις 11 το πρωί από την πόλη Ούμαν, όπου οι 82 Έλληνες είχαν διανυκτερεύσει.

ΟΗΕ: Στους 331 οι άμαχοι νεκροί, εκ των οποίων 19 παιδιά - Πιθανότατα πολύ μεγαλύτερος ο απολογισμός των θυμάτων

Η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβεβαίωσε πως 331 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 675 έχουν τραυματιστεί στην Ουκρανία από την έναρξη της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου, προσθέτοντας ότι ο πραγματικός απολογισμός είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερος.

Οαπολογισμός, μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, αυξήθηκε από 249 από τον προηγούμενο απολογισμό της Υπηρεσίας από την προηγούμενη ημέρα.

Μεταξύ των 331 νεκρών συγκαταλέγονται 19 παιδιά, ανέφερε.

Τα περισσότερα από τα θύματα σκοτώθηκαν από εκρηκτικά όπλα, όπως βομβαρδισμούς από βαρύ πυροβολικό, συστήματα ρουκετών πολλαπλής εκτόξευσης και βομβαρδισμούς με πυραύλους και αεροπορικούς βομβαδισμούς, σύμφωνα με την Υπηρεσία, που έχει παρατηρητές στην Ουκρανία.

Αγωνία για το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κατέλαβαν το πυρηνικό εργοστάσιο Ζαπορίζια στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. "Το επιχειρησιακό προσωπικό παρακολουθεί την κατάσταση των αντιδραστήρων", ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πρόσθεσαν ότι οι προσπάθειες για τη διασφάλιστη της λειτουργίας ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας.

Video of the battle from the last night for the #nuclear power plant in #Energodar . pic.twitter.com/hkpPdT3z1B

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν στο πυρηνικό εργοστάσιο τα ξημερώματα της Παρασκευής, προκαλώντας πυρκαγιά σε κτίριό του. Η φωτιά κατασβέστηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επέρριψε σήμερα την ευθύνη για την επίθεση στην περιοχή του ουκρανικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια σε Ουκρανούς σαμποτέρ, αποκαλώντας την «αποκρουστική προβοκάτσια».

Εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε πως το εργοστάσιο λειτουργεί κανονικά και πως η περιοχή είχε τεθεί υπό ρωσικό έλεγχο από τις 28 Φεβρουαρίου.

«Ωστόσο χθες βράδυ στην περιοχή δίπλα στο εργοστάσιο, έγινε μία προσπάθεια από το εθνικιστικό καθεστώς του Κιέβου να κάνει μια αποκρουστική προβοκάτσια», φέρεται να δήλωσε ο εκπρόσωπος Ίγκορ Κονασένκοφ, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας είπε πως μια περιπολία της ρωσικής της ρωσικής εθνοφρουράς δέχθηκε επίθεση από ομάδα Ουκρανών σαμποτέρ στην περιοχή δίπλα στο εργοστάσιο.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο και «εξουδετερώθηκε στις 06:20», διευκρίνισε η ουκρανική υπηρεσία μέσω Facebook.

Το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, στην κεντρική Ουκρανία, χτυπήθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού του ρωσικού στρατού, που προκάλεσε πυρκαγιά, πάντως η ασφάλεια της εγκατάστασης είναι «εγγυημένη», σύμφωνα με το Κίεβο, που κατηγόρησε τη Μόσχα για «πυρηνική τρομοκρατία».

“I ask you to come to your senses, immediately stop firing at the Zaporizhzhia nuclear power plant.”

Ukrainian officials say Europe’s largest nuclear plant caught fire after Russian troops began shelling the facility early Friday https://t.co/OrjrRfHZ2Fpic.twitter.com/qoynM4fEme