Μπόνταϊ Μπιτς – Επίθεση: Γάλλος υπήκοος μεταξύ των νεκρών – Διεξαγωγή έρευνας από την αντιτρομοκρατική εισαγγελία της Γαλλίας - Real.gr

Η γαλλική αντιτρομοκρατική εισαγγελία ανακοίνωσε την διεξαγωγή έρευνας στην Γαλλία, παράλληλα με τις αυστραλιανές αρχές για την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ που κόστισε την ζωή σε 15 ανθρώπους και τραυμάτισε 42.

Ο 27χρονος Νταν Ελκαγιάμ, γάλλος μηχανικός Πληροφορικής, σκοτώθηκε κατά την διάρκεια της επίθεσης, ενώ άλλος ένας γάλλος πολίτης τραυματίσθηκε. Η γαλλική έρευνα αφορά «δολοφονία σχετιζόμενη με τρομοκρατική επιχείρηση» και «απόπειρα δολοφονιών σχετιζόμενη με τρομοκρατική επιχείρηση».

🕯️🇦🇺🇫🇷 Dan Elkayam z״l, 27 ans.

Jeune ingénieur juif français, originaire du Bourget. Une âme libre. Depuis plus de trois ans, Dan parcourait le monde. Les plus beaux paysages, les animaux marins qu’il aimait filmer, la vie vécue à pleine respiration. Un regard pur, une tête… pic.twitter.com/PjnhXxaPV2 — SwordOfSalomon (@SwordOfSalomon) December 14, 2025



Η έρευνα ανατέθηκε στην Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφαλείας (DGSI) και την αντιτρομοκρατική υποδιεύθυνση της Εθνικής Διεύθυνσης της Δικαστικής Αστυνομίας.

«Βασικό αντικείμενο αυτής της έρευνας είναι να επιτραπεί στα θύματα και τους συγγενείς τους που διαμένουν στην Γαλλία να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες τις σχετικές με την πρόοδο των ερευνών οι οποίες διεξάγονται από τις γαλλικές και αυστραλιανές δικαστικές αρχές και, από την άλλη πλευρά, να παρασχεθεί συνδρομή, υποστήριξη ή τεχνογνωσία στις αυστραλιανές δικαστικές αρχές», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε χθες το βράδυ τον θάνατο του Νταν Ελκαγιάμ μιλώντας για «εξοργιστικό κύμα αντισημιτικού μίσους το οποίο οφείλουμε να αποκρούσουμε».

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εκπροσώπησης των Εβραϊκών Οργανώσεων στην Γαλλία (Crif) Γιονατάν Αρφί δήλωσε ότι συνομίλησε με τους γονείς του Νταν Ελκαγιάμ για να τους εκφράσει «την αλληλεγγύη και την συγκίνησή μας» εξ ονόματος των εβραϊκών θεσμών της Γαλλίας.

Ο Νταν Ελκαγιάμ περιλαμβάνεται στους 15 ανθρώπους που σκοτώθηκαν από δύο ένοπλους, πατέρα και γιο, που άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ κατά την έναρξη της γιορτής του Χάνουκα.