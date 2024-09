Βόρεια Κορέα: Δημοσίευσαν για πρώτη φορά εικόνες από εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου

Σε αυτές τις εγκαταστάσεις παράγεται χάρη σε συσκευές φυγοκέντρησης μεγάλης ταχύτητας ουράνιο σε υψηλό ποσοστό εμπλουτισμού, απαραίτητο για την κατασκευή πυρηνικών κεφαλών.

Ο Κιμ επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Πυρηνικών Όπλων και μια βάση παραγωγής πυρηνικών υλικών για τον στρατό, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο KCNA, χωρίς να διευκρινίσει πού βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις ούτε πότε πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης «υπογράμμισε την ανάγκη να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των συσκευών φυγοκέντρησης προκειμένου να αυξηθεί εκθετικά ο αριθμός των πυρηνικών όπλων για την αυτοάμυνα», πρόσθεσε το πρακτορείο, το οποίο μετέδωσε εικόνες που δείχνουν τον Κιμ να επιθεωρεί σειρές από συσκευές φυγοκέντρησης.

#NorthKorea for the first time, showed images of the centrifuges that produce fuel for its nuclear bombs on Friday, as leader #KimJongUn visited a uranium enrichment facility, where he presented essential tasks for the long-term plan to increase the production of nuclear weapons. pic.twitter.com/pvvxI2A20M

Ο ΟΗΕ έχει επιβάλει κυρώσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας, όμως η χώρα αγνοεί τις απαγορεύσεις αυτές κυρίως χάρη στη στήριξη των συμμάχων της, της Κίνας και της Ρωσίας.

Η Νότια Κορέα από την πλευρά της κατήγγειλε ότι η Πιονγκγιάνγκ «αποκάλυψε την ύπαρξη εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου» και ότι αύξησε την παραγωγή υλικών για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

«Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση πολλών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Ενοποίησης.

Η δημοσίευση των εικόνων αυτών έχει στόχο να στείλει «ένα ισχυρό μήνυμα στην επόμενη κυβέρνηση» των ΗΠΑ, ότι «θα είναι αδύνατο να αποπυρηνικοποιηθεί η Βόρεια Κορέα», όπως εξήγησε ο Χονγκ Μιν αναλυτής στο Κορεατικό Ινστιτούτο για την Εθνική Ενοποίηση.

North Korea has publicly disclosed for the first time that it has a uranium enrichment plant, marking a significant development in its nuclear program :

As of January 2024, North Korea is believed to have approximately 50-70 nuclear warheads, as well as enough fissile material… pic.twitter.com/zGiw6tztVs