Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο στερεού καυσίμου - ΦΩΤΟ

Όπως μετέδωσε το Γιονάπ, ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν χαρακτήρισε τη δομική αυτή μείζονα τεχνολογική πρόοδο για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας του.

Όλοι οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν εκτοξευθεί μέχρι χθες από την Πιονγκγιάνγκ κινούνταν με υγρό καύσιμο. Οι πύραυλοι με στερεό καύσιμο, που η Βόρεια Κορέα προσπαθούσε να αναπτύξει για πολύ καιρό, είναι πιο σταθεροί και μπορούν να ετοιμάζονται και να εκτοξεύονται ταχύτερα, κάτι που καθιστά δυσκολότερο τον εντοπισμό και την καταστροφή τους από τον εχθρό.

BREAKING: First images of North Korea's new Hwasong-18 solid-fuel ICBM released by state media Friday. It was test launched Thursday in the presence of Kim Jong Un and his daughter

