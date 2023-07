Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί στρατιωτική παρέλαση με νέους βαλλιστικούς πυράυλους και drone

IN PHOTOS: North Korean leader Kim Jong Un at the military parade, with Russian defense minister Sergei Shoigu and Chinese politburo member Li Hongzhong on the viewing stand with Kim https://t.co/3WKZ31SE1h pic.twitter.com/tusNKreknK

«Στρατηγικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνώρισης και επιθετικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων που αναπτύχθηκαν και παρήχθησαν πρόσφατα (...) πέταξαν κατά τη διάρκεια της παρέλασης» προς την πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

BREAKING: First images of North Korea's July 27 military parade show new drones conducting flyovers and on trailers rolling through the parade square, as well as new 'Haeil' underwater drones and the country's largest nuclear missiles. More here:https://t.co/3WKZ31SE1hpic.twitter.com/adhTzOV016