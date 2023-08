Βόρεια Κορέα: Ο Τράβις Κινγκ ήθελε να διαφύγει από τον ρατσισμό στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια δήλωση της Πιονγκγιάνγκ για το θέμα αυτό από την αρχή της υπόθεσης Κινγκ. Αυτός ο αμερικανός στρατιώτης επρόκειτο να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από προβλήματα που είχε με τη νοτιοκορεατική δικαιοσύνη, όμως στις 18 Ιουλίου διέσχισε τα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα αφού αναμίχθηκε με μια ομάδα τουριστών που επισκέπονταν την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που χωρίζει τα δύο κορεατικά κράτη.

«Στη διάρκεια της έρευνας, ο Τράβις Κινγκ παραδέχθηκε πως αποφάσισε να έρθει στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας εξαιτίας της αποστροφής του για την απάνθρωπη μεταχείριση και τις φυλετικές διακρίσεις στους κόλπους του αμερικανικού στρατού», μετέδωσε το KCNA.

