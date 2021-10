Βόρεια Κορέα: Στρατιώτες σπάνε τούβλα, λυγίζουν σιδερόβεργες και ξαπλώνουν σε σπασμένα γυαλιά μπροστά στον Κιμ - ΒΙΝΤΕΟ

Στο βίντεο που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση στη Βόρεια Κορέα, και αναμετέδωσαν διάφορα διεθνή ΜΜΕ, εμφανίζονται πλάνα από τις στρατιωτικές επιδείξεις άμυνας τις οποίες παρακολούθησε η πολιτική και στρατιωτή ηγεσία της χώρας.

Στρατιώτες φαίνοντα να σπάνε τούβλα και πλακίδια, ενώ εμφανίζονται να ξαπλώνουν πάνω σε θραύσματα γυάλινων μπουκαλιών και σιδερένια καρφιά. Σε άλλα πλάνα, σύντροφοί τους σπάνε τσιμεντόλιθους πάνω στο σώμα τους με... βαριοπούλα.

Στο «φινάλε» φαίνονται άνδρες να λυγίζουν σιδερόβεργες με τον λαιμό τους και να σπάνε αλυσίδες.

Τα ΜΜΕ της Βόρειας Κορέας εξήγησαν ότι ο σκοπός της επίδειξης δύναμης ήταν να μάθουν οι εχθροί της χώρας πως οι στρατιώτες της «προστατεύουν την ειρήνη με σιδερένιες γροθιές».

This demonstration at the Defence Development Exhibition was bit intense. Video broadcast today on North Korean TV. pic.twitter.com/zehpI6EAEd