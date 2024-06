Βόρεια Κορέα: Τερματίζει «προσωρινά» την αποστολή μπαλονιών με ακαθαρσίες στη Νότια Κορέα - ΒΙΝΤΕΟ

Από την περασμένη Τρίτη εκατοντάδες μπαλόνια πέταξαν από την Βόρεια Κορέα προς την Νότια Κορέα, οι κάτοικοι της οποίας έλαβαν την συμβουλή να μην έρθουν σε επαφή με το περιεχόμενό τους.

It's a "#dirty" #war. #NorthKorea sent more than 600 #balloons full of #garbage and #poop back to #SouthKorea. Cigarette butts, paper, batteries and human waste were also inside the balloons. pic.twitter.com/qJAi4gZTLb