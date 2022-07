Βόρεια Μακεδονία: Αύριο η συνεδρίαση της Βουλής για τη συμφωνία με τη Βουλγαρία, παρουσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Στην αυριανή συνεδρίαση της Βουλής θα παραστεί και θα μιλήσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία αναμένεται να καλέσει τους βουλευτές της Βόρειας Μακεδονίας να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης της ΕΕ.

Για την έγκριση της πρότασης απαιτείται απλή πλειοψηφία. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων, την πρόταση θα υπερψηφίσουν περίπου 70 βουλευτές από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) του Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι και απ΄ όλα τα αλβανικά κόμματα. Το σύνολο της Βουλής αριθμεί 120 έδρες.

Σημειώνεται ότι η ευρωπαϊκή προεδρία έχει καταθέσει μία συμβιβαστική πρόταση για την επίλυση των διαφορών μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας, προκειμένου να απεμπλακεί η ευρωπαϊκή πορεία της πρώτης. Η Σόφια έχει αποδεχτεί την ευρωπαϊκή πρόταση, κάτι που επικυρώθηκε από το Κοινοβούλιό της, ωστόσο αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις στα Σκόπια.

Οι υποστηρικτές

Η κυβέρνηση του Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι στα Σκόπια, η οποία σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις διάκειται θετικά υπέρ της πρότασης έχει αποστείλει την πρόταση στη Βουλή προς εξέταση και ψηφοφορία και έχει αναφέρει ότι θα πράξει ανάλογα με την απόφαση του Κοινοβουλίου.

Την πρόταση υποστηρίζουν το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του Κοβάτσεφσκι και όλα τα αλβανικά κόμματα στη Βόρεια Μακεδονία, όμως αυτή συναντά τις έντονες αντιδράσεις της σλαβικής αντιπολίτευσης και μεγάλου μέρους της σλαβικής κοινής γνώμης.

Μάλιστα αύριο το μεσημέρι, η αντιπολίτευση και οι αντίπαλοι της ευρωπαϊκής πρότασης διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από τη Βουλή.

Εδώ και δέκα ημέρες πραγματοποιούνται μαζικές διαδηλώσεις στα Σκόπια, με αίτημα την απόρριψη της πρότασης από την μεριά της κυβέρνησης.

Η αντιπολίτευση και οι αντίπαλοι της πρότασης ισχυρίζονται ότι με αυτήν ικανοποιούνται τα συμφέροντα της Βουλγαρίας και τίθενται σε κίνδυνο η γλώσσα, η εθνική ταυτότητα και η ιστορία της Βόρειας Μακεδονίας, κάτι που διαψεύδει η κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι δήλωσε σήμερα ότι αναμένει από τους βουλευτές να θέσουν ως προτεραιότητα την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και να ενεργήσουν με σύνεση και ψυχραιμία.

Σήμερα κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας κατάλογος με τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων των βουλευτών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, με στόχο να ασκηθεί πίεση σε αυτούς ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της Βουλής.

Στην ανάρτηση, η οποία έχει τίτλο: «Πες τους να μην προδώσουν τον λαό» αναφέρεται ότι οι πολίτες πρέπει να τηλεφωνήσουν στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και να τους πιέσουν προσωπικά ώστε αυτοί να καταψηφίσουν την πρόταση.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Όλιβερ Σπάσοφσκι δήλωσε ότι η αστυνομία της χώρας λαμβάνει όλα τα μέτρα για την ασφάλεια των βουλευτών.

Σε περίπτωση που η κυβέρνηση της χώρας αποδεχτεί την πρόταση, τότε την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να οριστεί διακυβερνητική διάσκεψη ΕΕ-Βόρειας Μακεδονίας, στην οποία θα αποφασιστεί ότι η Βόρεια Μακεδονία, όπως και η Αλβανία, ξεκινούν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ. Όμως, βάσει της πρότασης, τα πρώτα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων αυτών της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ θα ανοίξουν αφού πρώτα η χώρα αναθεωρήσει το Σύνταγμά της, με τη συμπερίληψη σε αυτό της βουλγαρικής μειονότητας που ζει στη χώρα. Για την αναθεώρηση του Συντάγματος απαιτείται πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή, την οποία η κυβέρνηση στα Σκόπια και τα κόμματα που υποστηρίζουν την πρόταση δεν διαθέτουν στην παρούσα φάση.

#NorthMacedonia Skopje Mass protest against what they call a forced BULGARIZATION (a French proposal) of their nation pic.twitter.com/PtRINimaXB