Βόρεια Μακεδονία-ΕΕ: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλεί τη χώρα να αποδεχτεί την πρόταση της ΕΕ για συμβιβασμό με τη Βουλγαρία

«Η Ευρώπη σας περιμένει. Περιμένει και ελπίζει ότι θα κάνετε ακόμα ένα βήμα προς την Ένωσή μας. Βρίσκομαι εδώ, σήμερα, επειδή πιστεύω ότι αυτή είναι η στιγμή να προχωρήσετε μπροστά, προς το κοινό μας μέλλον στην ΕΕ με τη Βόρεια Μακεδονία ως πλήρες μέλος» ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ομιλία της στη συνεδρίαση της Βουλής της Βόρειας Μακεδονίας, στην οποία εξετάζεται η πρόταση της ΕΕ για συμβιβασμό της χώρας με τη Βουλγαρία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε ότι η χώρα έχει δείξει κουράγιο και αποφασιστικότητα και προηγουμένως, μέσω της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία, όπως είπε άνοιξε τον δρόμο για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

???? Europe is waiting for you.

Waiting and hoping that you will take yet another step towards our Union.

I am here today because I believe that this is the right moment to move forward. https://t.co/T1GxKQsY92