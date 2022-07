Βόρεια Μακεδονία: Μεγάλη συγκέντρωση της αντιπολίτευσης κατά της συμφωνίας με τη Βουλγαρία -Βίντεο

Ομιλητές στη συγκέντρωση υποστήριξαν ότι η ενδεχόμενη αποδοχή της πρότασης της ΕΕ από την κυβέρνηση των Σοσιαλδημοκρατών του πρωθυπουργού Ντίμιταρ Κοβάτσεφσσκι θα οδηγούσε στην «αφομοίωση και στον εκβουλγαρισμό της χώρας» και ζήτησαν την άμεση απόρριψή της.

Η Γαλλία πριν από περίπου δύο εβδομάδες κατέθεσε πρόταση για την επίλυση των διαφορών μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τη Βουλή και από την κυβέρνηση της Βουλγαρίας, όμως απορρίφθηκε από την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας στην «υφιστάμενη μορφή της».

#NorthMacedonia ????: There is a large anti-government demo in Skopje tonight.

The main opposition party @VMRO_DPMNE called for a protest against the so-called „French proposal” to solve the ????-???? dispute & unblock ???? EU talks.@DKovachevski’s government gave it tentative support https://t.co/zKzP4SmUne