Βορειοκορεάτης διπλωμάτης αυτομόλησε στη Νότια Κορέα

Το υπουργείο Ένωσης της Νότιας Κορέας, που χειρίζεται τις ενδοκορεατικές υποθέσεις, απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο, επικαλούμενο ζητήματα ιδιωτικότητας.

Μεταξύ των καθηκόντων του Ρι στην πρεσβεία ήταν να εμποδίσει τη Νότια Κορέα και την Κούβα να αποκτήσουν διπλωματικές σχέσεις, κάτι που έγινε τελικά τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο ίδιος ο Ρι είπε στην εφημερίδα ότι έφυγε αεροπορικώς από την Κούβα με την οικογένειά του, χωρίς να διευκρινίσει το πώς κατάφερε αυτήν την επιχείρηση υψηλού κινδύνου. «Αγόρασα αεροπορικά εισιτήρια και τηλεφώνησα στη σύζυγο και το παιδί μου για να τους ανακοινώσω την απόφασή μου, έξι ώρες πριν από την αναχώρηση. Δεν τους είπα ‘Νότια Κορέα’ αλλά ‘Ας ζήσουμε στο εξωτερικό’», πρόσθεσε.

Άλλος ένας Βορειοκορεάτης διπλωμάτης, που εργαζόταν στο Παρίσι, ζήτησε επίσης άσυλο στις ΗΠΑ, μαζί με την οικογένειά του, μετέδωσε αργότερα το τηλεοπτικό κανάλι Chosun, επικαλούμενο πολλές πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Οι Βορειοκορεάτες που επιχειρούν να αυτομολήσουν κινδυνεύουν με βαριές ποινές, ακόμη και με τη θανατική ποινή, σύμφωνα με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και ορισμένους που κατάφεραν να φύγουν από τη χώρα. Τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί οι αφίξεις αποστατών στη Σεούλ, επειδή επιβλήθηκαν αυστηρά μέτρα στις συνοριακές διαβάσεις με την Κίνα ενώ εκτοξεύτηκαν και οι αμοιβές των μεσολαβητών. Πέρυσι έφτασαν στη Νότια Κορέα 196 Βορειοκορεάτες, ενώ πριν από μια δεκαετία ο αριθμός αυτός ήταν έως και 2.700 σε ετήσια βάση. Οι περισσότεροι από τους Βορειοκορεάτες που αυτομόλησαν στη Νότια Κορέα ζούσαν στο εξωτερικό.

Η Βόρεια Κορέα έκλεισε πέρυσι ορισμένες πρεσβείες της με στόχο, όπως λέει, να βελτιώσει τις διπλωματικές ικανότητές της. Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας λέει ότι έκλεισαν επειδή οι κυρώσεις καθιστούν πολύ δύσκολο για τις διπλωματικές αποστολές να καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Η Βόρεια Κορέα διατηρεί πρεσβεία στην Κούβα, αν και ο πρεσβευτής της επέστρεψε στην Πιονγκγιάνγκ τον Μάρτιο.

Ο Ρι εντάχθηκε στο διπλωματικό σώμα το 1999 και τον είχε εγκωμιάσει ο τότε ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν επειδή διαπραγματεύτηκε επιτυχώς με τον Παναμά για την απελευθέρωση ενός βορειοκορεατικού πλοίου που μετέφερε όπλα στην Κούβα το 2013. Είπε στην εφημερίδα ότι αποφάσισε να αυτομολήσει επειδή διαψεύστηκαν οι προσδοκίες του από το καθεστώς και αισθανόταν ότι δεν υπήρχε εκτίμηση για τη δουλειά που έκανε. Πήρε την οριστική απόφαση να φύγει αφού του απέρριψαν ένα αίτημα να ταξιδέψει στο Μεξικό για ιατρικούς λόγους. Πρόσθεσε ότι οι γονείς και τα πεθερικά του, που θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα για την αυτομόλησή του, έχουν πεθάνει.

Το 2016 αυτομόλησε ο Τάε Γιονγ-χ, πρώην αναπληρωτής πρεσβευτής της Βόρειας Κορέας στη Βρετανία. «Ελπίζω ότι όλοι οι πρώην διπλωμάτες θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας και θα εργαστούμε για το κίνημα της ένωσης, ώστε να υλοποιηθεί το όνειρο Βορειοκορεατών αξιωματούχων και του λαού να ζήσουν ελεύθερα τα παιδιά τους στη Νότια Κορέα», έγραψε σήμερα ο Τάε σε μια ανάρτηση στο Facebook. «Καλωσόρισε» επίσης τον Ρι, αποκαλύπτοντας ότι ήταν αντίπαλός του όταν έπαιζαν πινγκ-πονγκ στο υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

North Korean diplomat in Cuba defected to South Korea in November, Seoul says https://t.co/vb4tJFekMp