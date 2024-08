Βοσνία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε σχολείο - Αναφορές για τρεις νεκρούς

Δυνάμεις της αστυνομίας και μέλη των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν αναπτυχθεί στο σχολείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

UPDATE:

At least three people have been killed in a shooting at a gymnasium in western Bosnia, according to local media.

An auxiliary worker at the school reportedly opened fire on teachers who were having a meeting, killing three.

The shooter himself was then seriously injured.