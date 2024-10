Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν τη χώρα

Floods in Bosnia, this is Kiseljak, NW of Sarajevo https://t.co/OLKrkwyJPO

Στο Κισελιάκ, γύρω στα 20 χιλιόμετρα δυτικά του Σαράγεβο, τα οχήματα είχαν καλυφθεί από το νερό, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας, την οποία επικαλείται ο τηλεοπτικός σταθμός BHRT, μεγάλο μέρος του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Floods recorded in Three Cities in Bosnia and Herzegovina https://t.co/SPAtHGTR3j via @SarajevoTimes