Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Σε 22 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις - Βίντεο

«Ο αριθμός των νεκρών στο καντόνι Ερζεγοβίνης-Νερέτβα ανέρχεται σε 19», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Άλλοι τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στην κεντρική Βοσνία.

Δρόμοι, γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές καταστράφηκαν από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές και να δυσχεραίνεται η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων. Διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν τέσσερις αγνοούμενους στην ευρύτερη περιοχή της Γιαμπλάνιτσα και άλλους δύο στο Κόνιτς, ενημέρωσαν οι αρχές.

Η κοινότητα Ντόνια Γιαμπλάνιτσα, περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Σαράγεβο, έχει υποστεί καταστροφικό πλήγμα από την κακοκαιρία. Το χωριό, το οποίο βρίσκεται κοντά σε λατομείο, έχει θαφτεί κάτω από λάσπη και βράχους.

